Минобороны РФ: российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении

В результате наступательных действий российские войска заняли выгодные рубежи и новые позиции.

Вооруженные силы России провели наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате наступательных действий российские войска заняли выгодные рубежи и новые позиции. Огнем артиллерии были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что удары ВС России наносились по оборонной системе и объектам энергетики Украины.

Видео: Минобороны России