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Минобороны РФ: российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении

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В результате наступательных действий российские войска заняли выгодные рубежи и новые позиции.

Вооруженные силы России провели наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате наступательных действий российские войска заняли выгодные рубежи и новые позиции. Огнем артиллерии были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что удары ВС России наносились по оборонной системе и объектам энергетики Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии, наступление
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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