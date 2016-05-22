Минобороны: удары ВС России наносились по оборонной системе и объектам энергетики Украины

Игорь Конашенков рассказал о том, что все заявленные цели были поражены.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что удары Вооруженных сил РФ наносились по оборонной системе и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 6 декабря сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что в результате обстрела киевский режим прекратил выпуск и ремонт собственного вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Дополнительно были нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ. В частности, речь идет и о транспортировке иностранной военной помощи. Уточняется, что удар по объектам на Украине нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования. Цели ВС РФ были достигнуты, а все мишени - поражены.

Нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнослужащих из украинского плена.

Фото и видео: Минобороны России