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Минобороны: удары ВС России наносились по оборонной системе и объектам энергетики Украины

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Игорь Конашенков рассказал о том, что все заявленные цели были поражены.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что удары Вооруженных сил РФ наносились по оборонной системе и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 6 декабря сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что в результате обстрела киевский режим прекратил выпуск и ремонт собственного вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Дополнительно были нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ. В частности, речь идет и о транспортировке иностранной военной помощи. Уточняется, что удар по объектам на Украине нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования. Цели ВС РФ были достигнуты, а все мишени - поражены.

Нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнослужащих из украинского плена.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: впк, всу, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня,

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