Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнослужащих из украинского плена

Бойцам оказывается психологическая и медицинская помощь.

В российском министерстве по обороне сообщили о возвращении домой с подконтрольной киевскому режиму 60 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену. В пресс-служюе ведомства пояснили, что этим людям грозила смертельная опасность. В настоящее время освобожденным бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Специалисты заметили, что вернуть военных удалось благодаря переговорному процессу.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что в последние недели военное ведомство уже сообщало о возвращении освобожденных. В частности, еще 1 декабря в страну вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять бойцов.

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Фото и видео: Минобороны России