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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили два снаряда РСЗО "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Великая Лепетиха (Херсонская область), Ольгинка, Комсосольское и Новотроицкое (ДНР). Также российские ПВО сбили два снаряда РСЗО "Ольха" в районе населенного пункта Гусельское (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили артбригаду ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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