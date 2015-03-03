Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили два снаряда РСЗО "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Великая Лепетиха (Херсонская область), Ольгинка, Комсосольское и Новотроицкое (ДНР). Также российские ПВО сбили два снаряда РСЗО "Ольха" в районе населенного пункта Гусельское (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили артбригаду ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область.

Видео: Минобороны России