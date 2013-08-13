Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Один из беспилотников был сбит в районе острова Змеиный. Остальные летательные аппараты обнаружили в районах пяти населенных пунктов.
Также Конашенков сообщил, что российские ракетные войска за сутки поразили 38 пунктов управления, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, два склада боеприпасов и два склада топлива.
Ранее в Минобороны сообщили, что на "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами погибших боевиков.
Видео: Минобороны России
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