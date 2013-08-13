Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Один из беспилотников был сбит в районе острова Змеиный.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Один из беспилотников был сбит в районе острова Змеиный. Остальные летательные аппараты обнаружили в районах пяти населенных пунктов.

Также Конашенков сообщил, что российские ракетные войска за сутки поразили 38 пунктов управления, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, два склада боеприпасов и два склада топлива.

Ранее в Минобороны сообщили, что на "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами погибших боевиков.

Видео: Минобороны России