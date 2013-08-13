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Минобороны РФ: на "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами погибших боевиков

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Минирование провели по прямому указанию из Киева с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе нашли фургон с заминированными телами погибших боевиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В фургоне были складированы 152 тела погибших украинских боевиков и военнослужащих. Во время обследования российские саперы выявили четыре мины, установленные под телами.

Конашенков добавил, что по результатам допросов было установлено, что минирование провели по прямому указанию из Киева с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел. Их собираются передать представителям Украины.

Ранее Минобороны показало кадры стрельбы артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: азовсталь, игорь конашенков, минобороны россии, фургон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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