Минобороны РФ: на "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами погибших боевиков

Минирование провели по прямому указанию из Киева с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе нашли фургон с заминированными телами погибших боевиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В фургоне были складированы 152 тела погибших украинских боевиков и военнослужащих. Во время обследования российские саперы выявили четыре мины, установленные под телами.

Конашенков добавил, что по результатам допросов было установлено, что минирование провели по прямому указанию из Киева с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел. Их собираются передать представителям Украины.

Ранее Минобороны показало кадры стрельбы артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ.

Видео: Минобороны России