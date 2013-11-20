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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников
Сегодня, 14:01
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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

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Беспилотники обнаружили в районах пяти населенных пунктов.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница, Никольское, Волноваха и Трудовое (ДНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО в районе Каменки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили более половины батальона 93-й мехбригады ВСУ под Артемовском.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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