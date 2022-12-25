Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и один снаряд РСЗО "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Змиевка, Площанка (ЛНР), Кирилловка, Малый Кременчик (ДНР) и Пологи (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и один снаряд РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Житловк и Краснореченское (ЛНР), Куйбышево (ДНР) и Мирное (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска.

Видео: Минобороны России