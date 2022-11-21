Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Покровское, Макеевка (ДНР) и Каховка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Стрелечья и Новотроицкое (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России