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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Покровское, Макеевка (ДНР) и Каховка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Стрелечья и Новотроицкое (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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