Также российские военные сбили один Су-24 в районе острова Змеиный.

Российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты были обнаружены в районах населенных пунктов Евгеновка и Великая Камышеваха. Также российские военные сбили Су-24 в районе острова Змеиный.

Конашенков добавил, что в районах семи населенных пунктов были уничтожены 10 беспилотников.

Ранее помощник Кадырова сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе.

Видео: Минобороны России