Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Самолеты были обнаружены в районах населенных пунктов Евгеновка и Великая Камышеваха. Также российские военные сбили Су-24 в районе острова Змеиный.
Конашенков добавил, что в районах семи населенных пунктов были уничтожены 10 беспилотников.
Ранее помощник Кадырова сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе.
Видео: Минобороны России
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