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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

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Также российские военные сбили один Су-24 в районе острова Змеиный.

Российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты были обнаружены в районах населенных пунктов Евгеновка и Великая Камышеваха. Также российские военные сбили Су-24 в районе острова Змеиный.

Конашенков добавил, что в районах семи населенных пунктов были уничтожены 10 беспилотников.

Ранее помощник Кадырова сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, пво, самолеты, су-25, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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