Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили МиГ-29 в Одесской области

Также российские военные перехватили одну баллистическую ракету "Точка-У".

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет ВСУ был обнаружен над населенным пунктом Беляры. Также российские военные сбили восемь украинских беспилотников и перехватили одну баллистическую ракету "Точка-У" в районе Сватово в ЛНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ.

Видео: Минобороны России