Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили МиГ-29 в Одесской области

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Самолет ВСУ был обнаружен над населенным пунктом Беляры. Также российские военные сбили восемь украинских беспилотников и перехватили одну баллистическую ракету "Точка-У" в районе Сватово в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ.
Видео: Минобороны России
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