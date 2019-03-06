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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили МиГ-29 в Одесской области

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Также российские военные перехватили одну баллистическую ракету "Точка-У".

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет ВСУ был обнаружен над населенным пунктом Беляры. Также российские военные сбили восемь украинских беспилотников и перехватили одну баллистическую ракету "Точка-У" в районе Сватово в ЛНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, миг-29, минобороны россии, одесская область, пво, самолет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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