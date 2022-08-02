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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских дронов

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Также перехвачено два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" в районе Херсона.

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районе населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр и Сергеевка. Также российские ПВО перехватили два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" в районе Херсона.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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