Минобороны РФ: российские ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева

Удар по "Иностранному легиону" был нанесен высокоточным оружием.

Российские ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по "Иностранному легиону" был нанесен высокоточным оружием. Также уничтожены более 20 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что российские ВКС нанесли удар по боевым позициям механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Марьинка (ДНР), в результате которого были уничтожены более 50-ти националистов батальона данного подразделения.

Ранее в Минобороны прокомментировали признания Скибицкого.

Видео: Минобороны России