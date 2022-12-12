Минобороны РФ: российские артиллеристы уничтожили две украинские РСЗО

Российские артиллеристы за сутки уничтожили две украинские РСЗО. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Зеленый Гай была поражена в ходе контрбатарейной борьбы боевая машина "Смерч". Еще одна машина, "Град", была уничтожена в районе Красного Лимана (ДНР). Также Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка".
Видео: Минобороны России
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