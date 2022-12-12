Минобороны РФ: российские артиллеристы уничтожили две украинские РСЗО

РСЗО поразили в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Красный Лиман.

Российские артиллеристы за сутки уничтожили две украинские РСЗО. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Зеленый Гай была поражена в ходе контрбатарейной борьбы боевая машина "Смерч". Еще одна машина, "Град", была уничтожена в районе Красного Лимана (ДНР). Также Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка".

Видео: Минобороны России