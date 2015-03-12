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Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка"

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Командование ЦВО отмечает высокую эффективность применения самоходного орудия за счет мобильности и огневой мощи.

Министерство обороны показало видео боевой работы САУ "Малка" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах самоходное орудие выдвигается на огневую позицию для нанесения артиллерийского удара по укрепленным районам и артиллерийским установкам украинских войск. Удар наносится осколочно-фугасными 203-мм снарядами. После выполнения поставленной задачи расчет меняет позицию с целью избежать ответного огня.

Также в военном ведомстве отметили, что командование ЦВО отмечает высокую эффективность применения самоходного орудия за счет мобильности и огневой мощи.

Ранее российский военный рассказал о спасении поисковой службой ВКС сбитых в зоне СВО пилотов.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, сау малка
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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