Минобороны РФ: российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

В число пораженных объектов вошли 24 единицы вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов.

Вооруженные силы Росси уничтожили батарею американских гаубиц на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия поразили батарею 155-мм гаубиц М77, а также 203-мм орудие 2С7 "Пион" и боевую машину БМ-21 РСЗО "Град". Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили 128 пунктов управления и 169 огневых позиций артиллерийских батарей.

В число пораженных объектов вошли 24 единицы вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили около 30 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Видео: Минобороны России