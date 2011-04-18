Игорь Конашенков рассказал о выполнении задач спецоперации на Украине к 1 июня.

Российское министерство по обороне рассказало, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили за последние сутки около 30 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков на регулярном утреннего брифинге от 1 июня.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что отечественные ракетные войска и артиллерия за день ликвидировали более 900 целей ВСУ. Уничтожены 128 пунктов управления противника, а также 169 огневых позиций, на которых были расположены артиллерийские и минометные батареи. Поражены цели в 623 районах сосредоточения живой силы. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по более чем 140 местным националистам, РСЗО "Граду", шести орудиям артиллерии и минометам.

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Фото и видео: Минобороны России

