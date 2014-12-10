Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев. Адмирал заметил, что вооружение подтвердило характеристики своей готовности к службе.
Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия.
Александр Моисеев, адмирал РФ
Командующий напомнил представителям СМИ о том, что в конце прошлой недели военные осуществили успешный пуск ракеты "Циркон". Тестирование ракеты проводилось из высокоширотных районов Баренцева моря по мишени, расположенной в акватории Белого моря на удалении около 1 000 километров от береговой линии.
Минобороны показало пуски крылатых и баллистических ракет на учениях.
Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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