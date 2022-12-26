Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и две ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Червоное, Кутейниково, Кропивницкое (ДНР) и Змиевка (Херсонская область). Кроме того, российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское (ЛНР), а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России