Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Берестовое, Кармазиновка (ЛНР), Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое (ДНР), Чубаревка, Магедово (Запорожская область) и Лесное. Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Кроме того, в районе Красноармейска (ДНР) был сбит самолет МиГ-29.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР.

Видео: Минобороны России