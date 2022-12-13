Минобороны РФ: ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР

ВКС России уничтожили радар украинского ЗРК С-300 в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Радиолокатор комплекса был обнаружен и уничтожен в районе населенного пункта Андреевка. Кроме того, в районе Троицкого (ДНР) была поражена самоходная огневая установка ЗРК Бук-М1. Также в районе населенного пункта Гуляйполе (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.
Видео: Минобороны России
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