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Минобороны РФ: ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР

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Кроме того, в районе Троицкого была поражена самоходная огневая установка ЗРК Бук-М1.

ВКС России уничтожили радар украинского ЗРК С-300 в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Радиолокатор комплекса был обнаружен и уничтожен в районе населенного пункта Андреевка. Кроме того, в районе Троицкого (ДНР) была поражена самоходная огневая установка ЗРК Бук-М1. Также в районе населенного пункта Гуляйполе (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, минобороны россии, пво, с-300
Категории: Лента новостей, Новости России,

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