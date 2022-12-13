Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково (ЛНР), Петровское (Запорожская область), Саги, Катериновка и Маринское (Херсонская область). Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска потеряли более 60 человек на Южнодонецком направлении.

Видео: Минобороны России