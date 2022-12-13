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Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково (ЛНР), Петровское (Запорожская область), Саги, Катериновка и Маринское (Херсонская область). Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска потеряли более 60 человек на Южнодонецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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