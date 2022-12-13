Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка (ЛНР), Сторожевое, Петровское (ДНР) и Чапаевка (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России