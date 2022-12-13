Минобороны РФ: российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

За сутки на данном направлении были уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение украинским войска в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное (ДНР). Кроме того, в районе Доброволья (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов артиллерийской бригады ВСУ.

Конашенков добавил, что за сутки на данном направлении были уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, один танк и три боевых бронированных машины.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град".

Видео: Минобороны России