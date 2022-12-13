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Минобороны РФ: российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

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За сутки на данном направлении были уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение украинским войска в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное (ДНР). Кроме того, в районе Доброволья (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов артиллерийской бригады ВСУ.

Конашенков добавил, что за сутки на данном направлении были уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, один танк и три боевых бронированных машины.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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