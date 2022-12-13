Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань (Херсонская область), Кременная, Варваровка, Житловка (ЛНР), Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино (ДНР), а также Межирич (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России