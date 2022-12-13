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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань (Херсонская область), Кременная, Варваровка, Житловка (ЛНР), Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино (ДНР), а также Межирич (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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