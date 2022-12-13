  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны РФ: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников
Сегодня, 15:16
130
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

0 0

Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Варваровка, Пшеничное, Краснореченское (ЛНР), Кирилловка, Волноваха, Ясиноватая (ДНР), Токмак и Балочки (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии