Минобороны РФ: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Варваровка, Пшеничное, Краснореченское (ЛНР), Кирилловка, Волноваха, Ясиноватая (ДНР), Токмак и Балочки (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото: Минобороны России