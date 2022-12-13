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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Сегодня, 14:45
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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

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Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 украинских военнослужащих на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Активными действиями группировки войск "Восток" на данных направлениях были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка (ДНР) и Малиновка (Запорожская область). Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны россии, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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