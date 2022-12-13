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Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ

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Опытные инструкторы проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке.

Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах опытные инструкторы проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения.

Также в военном ведомстве отметили, что на занятиях военнослужащие тренируют действия в парах и группах при перемещении в ходе боя.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: вдв, минобороны россии, спецоперация, штурмовые подразделения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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