Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе проведения спецоперации.
На опубликованных кадрах опытные инструкторы проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения.
Также в военном ведомстве отметили, что на занятиях военнослужащие тренируют действия в парах и группах при перемещении в ходе боя.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".
Видео: Минобороны России
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