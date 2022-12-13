Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

Огневые позиции находятся на расстоянии около 20 км.

Минобороны показало видео боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских войск. В результате действий на одном из направлений СВО личный состав артбатареи "Гиацинта-Б" уничтожил десятки опорных пунктов и транспортных развязок.

В военном ведомстве отметили, что огневые позиции находятся на расстоянии около 20 км. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России