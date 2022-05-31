Минобороны РФ: российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов

Также российские военные сбили украинский самолет Су-25.

Российская авиация за сутки уничтожила до 290 украинских националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки были поражены три пункта управления, радиолокационная станция и два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были обнаружены в районах Райгородка и Николаевки в ДНР.

Также Конашенков сообщил, что российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Кобзарцы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России