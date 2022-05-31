Минобороны РФ: российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила до 290 украинских националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Всего за сутки были поражены три пункта управления, радиолокационная станция и два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были обнаружены в районах Райгородка и Николаевки в ДНР.
Также Конашенков сообщил, что российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Кобзарцы.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все