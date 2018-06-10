Минобороны РФ: российская авиация сбила три украинских самолета

В число сбитых самолетов вошли Су-25, МиГ-29 и Су-27.

Истребительная авиация ВКС России сбила три украинских самолета над территорией Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет Су-25 был сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка. МиГ-29 поразили над Троицко-Сафонова. Су-27 ликвидировали в районе Новоселье.

Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников, сбили в воздухе две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО "Хаймарс", а также перехватили четыре снаряда РСЗО "Смерч".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы армейской авиации на Украине.

Видео: Минобороны России