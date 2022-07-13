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Минобороны РФ: российская авиация сбила четыре украинских самолета

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Среди сбитых самолетов были два Су-25

Российские истребители за сутки сбили четыре украинских самолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины были обнаружены в районе Новоукраинки и Барвенково (ДНР). Также в районе Баштанки был сбит один МиГ-29. Еще один Су-25 поразили в районе Широкое.

Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки девять беспилотников в районах восьми населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, самолеты
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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