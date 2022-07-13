Минобороны РФ: российская авиация сбила четыре украинских самолета

Среди сбитых самолетов были два Су-25

Российские истребители за сутки сбили четыре украинских самолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины были обнаружены в районе Новоукраинки и Барвенково (ДНР). Также в районе Баштанки был сбит один МиГ-29. Еще один Су-25 поразили в районе Широкое.

Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки девять беспилотников в районах восьми населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов.

Видео: Минобороны России