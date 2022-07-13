Минобороны РФ: в Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов

Вооруженные силы России ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Дементиевка обнаружили диверсионно-разведывательная группа батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 украинских военных захватили в плен.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".
Видео: Минобороны России
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