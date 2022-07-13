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Минобороны РФ: в Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов

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Пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 украинских военных захватили в плен.

Вооруженные силы России ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Дементиевка обнаружили диверсионно-разведывательная группа батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 украинских военных захватили в плен.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: диверсанты, игорь конашенков, киев, минобороны россии, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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