Минобороны РФ: в Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов

Пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 украинских военных захватили в плен.

Вооруженные силы России ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Дементиевка обнаружили диверсионно-разведывательная группа батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 украинских военных захватили в плен.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России