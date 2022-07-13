Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Координаты целей системы получают от расчетов беспилотников и данных разведки.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано передвижение "Урагана" по местности и подготовка к нанесению огневого удара по выявленным позициям украинских войск. Координаты целей системы получают от расчетов беспилотников и данных разведки.

Ранее в Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.

Видео: Минобороны России