Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Бойцы подразделений группировки "Днепр" российских войск уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операцииотразили четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Противник лишился на запорожском направлении до 80 человек личного состава, а также один танк Leopard немецкого производства, четыре единицы бронированнй техники, три автомобиля, гаубицу М119 американского изготовления. Задачи выполнены при поддержке артиллерии и авиации.

Нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

ВС РФ нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России