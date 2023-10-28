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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении за сутки

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Бойцы подразделений группировки "Днепр" российских войск уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операцииотразили четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Соответствующей информацией во время  выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.  Противник лишился на запорожском направлении до 80 человек личного состава, а также один танк  Leopard немецкого производства, четыре единицы бронированнй техники, три автомобиля, гаубицу М119 американского изготовления. Задачи выполнены при поддержке артиллерии и авиации.

Нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

ВС РФ нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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