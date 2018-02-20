ВС РФ нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки на южнодонецком направлении нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии, армейской и оперативно-тактической авиации.

Нанесено огневое поражение по местам.... 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Горемыкин вручил награды военнослужащим ЗВО в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России