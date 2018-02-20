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ВС РФ нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки на южнодонецком направлении  нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины  в Донецкой Народной Республике. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии, армейской и оперативно-тактической авиации.

Нанесено огневое поражение по местам.... 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Горемыкин вручил награды военнослужащим ЗВО в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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