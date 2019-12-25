Минобороны РФ проведет масштабные учения десантников в Крыму и Краснодарском крае

В них будут задействованы более 1,2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники.

Министерство обороны РФ проведет масштабные учения десантников в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

В мероприятиях будут задействованы более 1200 военнослужащих, а также свыше 250 единиц боевой техники. На территории Крыма учения начнутся уже 23 декабря. Место проведения – полигон Опук. Там военные отработают боевые стрельбы, разминирование и прикрытие войск от БПЛА.

На Кубани учения начнутся 24 декабря на полигоне "Раевский" под Новороссийском. В ходе мероприятий десантники отработают приемы ведения боя на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2С9 "Нона".

Ранее в России завершили возведение первого в стране завода по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Кронштадт".

Фото: Минобороны РФ