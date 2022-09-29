Минобороны РФ показало работу командира батареи РСЗО "Ураган"

"Вектор" рассказал о том, что бригада находится на боевых действиях с начала СВО.

Российское министерство по обороне показало кадры работы командира по имени Григорий (позывной "Вектор") в батарее реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", относящегося на службе Центрального военного округа. За все время проведения специальной военной операции на Украине эта техника ликвидировала свыше сотни целей ВСУ. Эксперты добавили, что корректировка огня производится при помощи беспилотников.

Машины прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям украинских националистов, а также наемников. пресс-служба Минобороны РФ

Корректировку огня и доразведку целей обеспечивают беспилотники. При этом заданные мишени разные: от живой силы противника, до подвижных колонн Вооруженных сил Украины.

Евросоюз введет персональные санкции против представителей Минобороны России.

Фото и видео: Минобороны России