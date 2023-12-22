Минобороны РФ показало работу дронов "Суперкам" на южнодонецком направлении

Российские бойцы из "Востока" выполняют задачи на СВО.

Новейшие российские разведывательные беспилотные летальные аппараты "Суперкам" от "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции осуществляют круглосуточное дежурство над позициями Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.

Беспилотники корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин на южнодонецком направлении. От момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты добавили, что боевой расчет БПЛА состоит из двух человек. Операторы могут подойти незамеченными куда угодно и работать практически из любой позиции. На развертывание аппаратуры и запуска дрона в воздух уходит около 15 минут. Первоначальный импульс для беспилотников дает так называемая эластичная катапульта - специальное устройство.

Напомним, что "Суперкам" работает в условиях радиоэлектронного подавления противника,так как обладает высокой степенью защиты от средств РЭБ. Дополнительные преимущества БПЛА - бесшумность и электричество. Дрон летает на высоте в два километра, поэтому его сложно выявить противникам. Боевое дежурство с "Суперкамом" обычно длится около шести часов.

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Фото и видео: Минобороны России