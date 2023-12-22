МО РФ сообщило об отражении пяти контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили пять контратак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что задачи выполнены при участии артиллерии и армейской авиации.
Мотострелковые соединения отразили пять контратак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Дополнительно на направлении Терны и Житловки противник попытался провести четыре контратаки своими штурмовыми группами из 38-го отдельного стрелкового батальона на российские позиции. Произошло стрелковое сражение, в результате которого позиции не были утрачены. ВСУ лишились до 150 человек личного состава и трех минометов.
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Фото и видео: Минобороны России
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