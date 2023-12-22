Российский боец рассказал, как взял в плен шесть украинских солдат

По словам командира боевой машины, во время стрелкового боя он побежал к закрытому подвалу.

Российский боец Денис Шамалюк, получивший орден Мужества, рассказал, как взял в плен шесть украинских солдат. Его слова приводит Минобороны РФ.

По словам командира боевой машины, во время стрелкового боя он побежал к закрытому подвалу, в который пытался войти. Внутри он услышал просьбу не стрелять, так как в подвале находился раненный. Из подвала вышли шесть украинских военнослужащих, которые сдали оружие. Раненному бойцу ВСУ оказали помощь. Получившего ранение российского военного отвезли в медицинский батальон.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России