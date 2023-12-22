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Минобороны: российские войска отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Вооруженные силы России отразили девять атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп трех механизированных и одной егерской бригад противника отразили активными действиями и огнем артиллерии в районах Макеевки, Синьковки и Новоегоровки. Кроме того, российские войска уничтожили 155-мм гаубицу M777 в районе Песчаного. Общие потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее мы сообщали, что замглавы Минобороны наградил военнослужащих в зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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