Минобороны: российские войска отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Вооруженные силы России отразили девять атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп трех механизированных и одной егерской бригад противника отразили активными действиями и огнем артиллерии в районах Макеевки, Синьковки и Новоегоровки. Кроме того, российские войска уничтожили 155-мм гаубицу M777 в районе Песчаного. Общие потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее мы сообщали, что замглавы Минобороны наградил военнослужащих в зоне СВО.

Видео: Минобороны России