Замглавы Минобороны наградил военнослужащих в зоне СВО

Государственные и ведомственные награды были вручены военнослужащим группировки войск "Центр".

Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин наградил военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на оборонное ведомство.

Государственные и ведомственные награды были вручены военнослужащим группировки войск "Центр". Они были награждены за проявление мужества и отваги при выполнении боевых задач в ходе проведения спецоперации. Из рук заместителя главы российского военного ведомства военнослужащим вручены медали "Георгиевский крест", "За отвагу" и "Жукова". Горемыкин поблагодарил военных за службу и личный вклад в общее дело.

Ранее Минобороны сообщило о поражении "Ланцетами" техники ВСУ на южнодонецком направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости