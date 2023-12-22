Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении ликвидировали технику Вооруженных сил Украины. Задачи реализованы при поддержке артиллерии, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов отечественного производства уничтожили технику Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 23 январяруководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

Уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация" в районах Шахтерского и Времевки, а также буксируемая гаубица Д-20 и три автомобиля. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

МО РФ сообщило о поражении танками Западной группировки укрепрайонов и блиндажей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России