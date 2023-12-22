Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении ликвидировали технику Вооруженных сил Украины. Задачи реализованы при поддержке артиллерии, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов отечественного производства уничтожили технику Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 23 январяруководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.
Уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация" в районах Шахтерского и Времевки, а также буксируемая гаубица Д-20 и три автомобиля.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
МО РФ сообщило о поражении танками Западной группировки укрепрайонов и блиндажей ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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