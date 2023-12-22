МО РФ сообщило о поражении танками Западной группировки укрепрайонов и блиндажей ВСУ

На Купянском направлении экипажи Т-80БВ поразили цели ВСУ.

Танки Т-80БВ при "Западной" группировки российских Вооруженных сил с закрытых позиций уничтожили укрепленные районы и блиндажи Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что бойцы работают на переднем крае линии соприкосновения в непрерывном режиме. Они поддерживают мотострелковые подразделения, совершая удары по объектам противника. Координаты целей военнослужащие получили от корректировщиков и разведки.

Закатывались в тыл врага, высаживали десант. После чего на меня выкатилась МТ-ЛБ противника в 15 м из-за поворота. Мы совершили выстрел вплотную и поражение. После чего совершили откат. Как раз за штурм награжден орденом Мужества. командир танковой роты с позывным "Бизон"

Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России