Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие Д-20.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки штурмовых групп 21 батальона и 63 механизированной бригады противника были отражены в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Кроме того, российские артиллеристы поразили более 100 целей противника, из них два опорных пункта, три района скопления техники, расчеты полевой артиллерии националистов. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие Д-20.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Мста-С".

Видео: Минобороны России