Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ расчетами РСЗО "Ураган"

Координаты укрепленных позиций для нанесения удара предоставил беспилотник "Орлан".

Минобороны РФ показало видео уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

На опубликованных кадрах показан запуск беспилотника "Орлан", который предоставил координаты укрепленных позиций украинских войск, подготовка "Ураганов" к стрельбе и залп РСЗО. Также показаны кадры с беспилотника, на которых видно попадание снарядов по целям.

В пресс-службе Минобороны отметили, что в результате нанесенного удара российские военные уничтожили бронетехнику, живую силу и средства огневого поражения подразделений противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов.

Видео: Минобороны России