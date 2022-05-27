Минобороны РФ показало кадры работы самоходных зенитных установок 2С7М "Малка"

Они предназначены для подавления и ликвидации защищенных пунктов управления войсками противника.

Минобороны РФ показало видео работы самоходных зенитных установок 2С7М "Малка"

В пресс-службе ведомства отметили, что артиллерийские установки предназначены для подавления и ликвидации защищенных пунктов управления войсками противника. Их скорострельность составляет до 2,5 выстрелов в минуту. Дальность каждого выстрела оценивается в 50 км.

Также в Минобороны подчеркнули, что для обнаружения целей в помощь "Малке" используют современные беспилотники "Орлан-10".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в ДНР штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ.

Видео: Минобороны России