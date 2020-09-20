Минобороны РФ: российские военные уничтожили в ДНР штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР горно-штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Горно-штурмовая бригада находилась на железнодорожной станции Покровск в ДНР. Она была уничтожена ракетными войсками и артиллерией. Также российские военные поразили 62 пункта управления и три склада боеприпасов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24.
Видео: Минобороны России
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