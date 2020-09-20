Минобороны РФ: российские военные уничтожили в ДНР штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ

Она находилась на железнодорожной станции Покровск.

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР горно-штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Горно-штурмовая бригада находилась на железнодорожной станции Покровск в ДНР. Она была уничтожена ракетными войсками и артиллерией. Также российские военные поразили 62 пункта управления и три склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24.

Видео: Минобороны России