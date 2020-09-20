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Минобороны РФ: российские военные уничтожили в ДНР штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ

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Она находилась на железнодорожной станции Покровск.

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР горно-штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Горно-штурмовая бригада находилась на железнодорожной станции Покровск в ДНР. Она была уничтожена ракетными войсками и артиллерией. Также российские военные поразили 62 пункта управления и три склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, днр, игорь конашенков, минобороны россии, штурмовая бригада
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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