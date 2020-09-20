Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Также российские военные сбили самолет ВСУ, доставлявший боеприпасы и вооружение.

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет был обнаружен над населенным пунктом Гусаровка. Также российские средства ПВО сбили в районе Кремидовки самолет ВСУ, доставлявший боеприпасы и вооружение.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области.

Видео: Минобороны России