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Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

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Также российские военные сбили самолет ВСУ, доставлявший боеприпасы и вооружение.

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет был обнаружен над населенным пунктом Гусаровка. Также российские средства ПВО сбили в районе Кремидовки самолет ВСУ, доставлявший боеприпасы и вооружение.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, игорь конашенков, ми-24, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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